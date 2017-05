Maďarsko na súde EÚ: Kvóty sú na riešenie krízy nevhodné

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg/Budapešť 10. mája (TASR) - Mechanizmus Európskej únie, snažiaci sa prerozdeliť utečencov na základe kvót, bol na riešenie prisťahovaleckej krízy evidentne nevhodný, domnieva sa predstaviteľ maďarského ministerstva spravodlivosti Miklós Zoltán Fehér.Povedal to dnes v Luxemburgu v úvode pojednávania Súdneho dvora Európskej únie, na ktorý sa so žiadosťou o zrušenie kvót obrátila spolu s Maďarskom aj Slovenská republika.Podľa agentúry MTI Fehér zdôraznil, že o nevhodnosti tohto mechanizmu svedčí aj skutočnosť, že v priebehu poldruha roka prerozdelili medzi členskými krajinami EÚ iba 18.000 ľudí.Maďarský predstaviteľ poznamenal, že pôvodným zámerom Európskej komisie bolo nájsť účinné riešenie na zmiernenie migračného tlaku. To sa však časom stalo akoby druhoradým a do popredia sa dostalosamotného prerozdeľovania utečencov.dodal Fehér.Maďarsko podalo žalobu 3. decembra, deň po tom, ako tak urobilo aj Slovensko. Maďarský parlament 17. novembra 2016 schválil návrh zákona zaväzujúci vládu, aby sa obrátila na Súdny dvor EÚ a iniciovala zrušenie právnej normy únie o povinnom prerozdeľovaní utečencov na základe kvót.