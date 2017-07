Maďarsko názor na kvóty nezmenilo a dúfa v úspech na Súdnom dvore EÚ

Na fotografii maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR Foto: TASR

Budapešť 26. júla (TASR) - Stanovisko generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu YvaBota, ktorý dnes navrhol zamietnuť žalobu Slovenska a Maďarska proti dočasnému mechanizmu EÚ na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót, potvrdzuje podľa slov parlamentného štátneho tajomníka maďarského rezortu spravodlivosti Pála Völnera tie najhoršie predpoklady.Podľa názoru maďarského činiteľa, ktorý odznel dnes na tlačovej konferencii v Budapešti, toto stanovisko naznačuje, že všetky inštitúcie Európskej únie vrátane Európskej komisie pracujú na realizácii plánu Georgea Sorosa.Aj keď stanovisko Yva Bota nie je pre sudcov záväzné, skúsenosti naznačujú, že vo väčšine káuz sa verdikty zhodujú s pôvodným stanoviskom. V tomto prípade možno vyhlásenie verdiktu očakávať v priebehu jesene alebo najneskôr zimy.Hlavné prvky stanoviska generálneho advokáta majú politický obsah a prakticky sa nimi maskuje nedostatok právnických argumentov, poznamenal maďarský predstaviteľ konštatujúc, že aj Yves Bot sa zaradil k predchádzajúcim hlasom identického obsahu.Stanovisko síce obsahuje vynútené právne argumenty, avšak nevyvrátilo právnu argumentáciu Maďarska uvedenú v žalobe, zdôraznil podľa tlačovej agentúry MTI Pál Völner.Právny názor Maďarska sa nezmenil, pripomenul štátny tajomník a dodal, že ak bude súd rozhodovať na základe práva, Budapešť očakáva verdikt s optimizmom. Súčasne poznamenal, že by Maďarsko prijalo s ľútosťou, ak by sa k politickému procesu pripojil aj súd, čo by v základoch spochybnilo, či sa na fórach únie dodržiavajú pravidlá, na báze ktorých by mali fungovať.Völner konkrétne poukázal na viacero nadhodených právnych aspektov, ktorým sa generálny advokát v stanovisku vyhol alebo ich negoval. Pripomenul však tri prípady z nedávnej minulosti, keď verdikt ESD bol v rozpore so stanoviskom generálneho advokáta, a vyjadril nádej, že to bude tak aj v tomto prípade.