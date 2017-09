Maďarsko nepodporí členstvo Chovátska a Rumunska v OECD

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. septembra (TASR) - Maďarsko nepodporí vstup Chorvátska a Rumunska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom dnes v Budapešti informovalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí.Vo vyhlásení rezort diplomacie uviedol, že Rada OECD dnes rokovala v Paríži o rozširovaní tejto organizácie. Predstaviteľ Maďarska na schôdzke avizoval, že jeho krajina nepodporí žiadosť o členstvo v prípade Chorvátska ani Rumunska.V prípade Rumunska je dôvodom odmietavého postoja Maďarska zatvorenie maďarského katolíckeho gymnázia v meste Targu Mureš. Maďarská vláda sa v reakcii na tento krok rozhodla pozastaviť na neurčitý čas podporu Rumunska v jeho snahách o získanie členstva v rôznych medzinárodných organizáciách.Maďarský rezort diplomacie označil pozastavenie činnosti uvedeného gymnázia za mimoriadne nepriateľský a vážny krok. Rumunské orgány ponúkli ako náhradu tri vzdelávacie zariadenia, dve z nich sú rumunské - drevárska a stavebná škola. Väčšina žiakov by sa tak ale podľa Budapešti nemohla vzdelávať vo svojom rodnom jazyku.V prípade Chorvátska vyvolala nevôľu sporná situácia okolo investícií maďarskej ropnej spoločnosti MOL v Chorvátsku, ako aj konflikt Chorvátska s vodcom MOL-u Zsoltom Hernádim.Chorvátsko začiatkom októbra 2013 vydalo na Hernádiho medzinárodný zatykač. Podozrievali ho, že podplatil bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL v spoločnosti INA so sídlom v Záhrebe. Šéf MOL-u 5. septembra podal na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu žalobu na Chorvátsko. Uvádza v nej, že chorvátske orgány vydali protiprávne medzinárodný zatykač, čím mal obmedzenú slobodu pohybu.