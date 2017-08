Maďarsko odmieta právne konanie zo strany Európskej komisie

Demonštranti protestujú proti schválenej novele vysokoškolského zákona pred Stredoeurópskou univerzitou (CEU) v Budapešti 4. apríla 2017. Ilustračné foto. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. augusta (TASR) - Maďarská vláda dnes odoslala list Európskej komisii, v ktorom reaguje na právne konanie súvisiace so sporným zákonom o mimovládnych organizáciách (MVO) a s novelou zákona o vysokých školách. V Budapešti to oznámil štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pál Völner, podľa ktorého maďarská vláda považuje obe právne normy za potrebné a primerané.cituje agentúra MTI vyjadrenie tohto predstaviteľa maďarskej vlády.Podľa jeho slov maďarský kabinet nemôže za to, že novela vysokoškolského zákona naráža na záujmy amerického finančníka Georgea Sorosa.dodal Völner.Štátny tajomník vyjadril počudovanie nad skutočnosťou, že kým predtým bola lehota na odpoveď vlády na právne konanie dvojmesačná, terajší prípad bol už piatym, v ktorom mala vláda na reakciu iba jeden mesiac.zdôraznil. V zdôvodnení novely vysokoškolského zákona vláda vo svojom liste okrem iného uvádza, že vysokoškolské vzdelávanie je v rámci EÚ v kompetencii národných vlád, preto je zasahovanie Bruselu v tejto oblasti diskutabilné.Cieľom kritizovaného zákona o MVO je zabezpečiť transparentnosť regulácie a zviditeľnenie finančných tokov, povedal Völner, ktorý podotkol, že viaceré občianske organizácie vo svete financované zo zahraničia zasahujú do politického diania.konštatoval štátny tajomník maďarského rezortu justície.Novela vysokoškolského zákona prijatá 4. apríla stanovuje, že zahraničná univerzita môže pôsobiť na maďarskom území jedine v prípade, ak funguje aj v krajine svojho pôvodu. Ďalej bude pre fungovanie univerzity potrebné uzatvoriť medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou.Podľa kritikov chce vláda Viktora Orbána prostredníctvom tejto právnej úpravy znemožniť fungovanie Stredoeurópskej univerzity (CEU), ktorú financuje George Soros. Proti uvedeným zmenám zorganizovali v Budapešti viacero demonštrácií. Na najväčšiu z nich prišlo 9. apríla 80.000 ľudí.EK poslala 26. apríla maďarskej vláde oficiálny list obsahujúci právnu analýzu. Bol to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ. Podľa komisie je predmetná novela v rozpore s európskymi pravidlami, konkrétne so slobodou poskytovania služieb a podnikania, akademickou slobodou a s právom na vzdelávanie.Komisia 13. júla oznámila, že voči Maďarsku začala právne konanie za kontroverzný zákon regulujúci činnosť MVO financovaných zo zahraničia.uviedol podpredseda EK Frans Timmermans.dodal.Spornú novelu zákona o MVO schválil maďarský parlament 13. júna. Prezident János Áder ju podpísal 16. júna.