Maďarsko postaví v Sýrii nemocnicu v hodnote päť miliónov eur

Budapešť/Brusel 25. apríla (TASR) - Maďarsko plánuje postaviť v Sýrii nemocnicu v hodnote piatich miliónov eur. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v stredu v Bruseli v prestávke donorskej konferencie o Sýrii maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Podľa slov šéfa maďarskej diplomacie investícia, ktorá bude zrealizovaná, ak to dovolia bezpečnostné okolnosti, prispeje k tomu, aby čo najviac Sýrčanov sa mohlo čo najskôr vrátiť do svojej vlasti, a aby tam dostali patričnú zdravotnú starostlivosť.Szijjártó zdôraznil, že riešenie situácie v Sýrii nie je možné oddeliť od migračnej krízy v Európe z toho hľadiska, že jedným z najvážnejších dôvodov tejto krízy sú konflikty v uvedenej oblasti.Migračná politika Európskej únie sa podľa jeho slov musí zmeniť.dodal minister.