Maďarsko pozastaví systematické kontroly na vonkajších hraniciach EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. mája (TASR) - Maďarsko dočasne pozastaví uplatňovanie nariadenia Európskej únie o systematickej kontrole na všetkých vonkajších hraniciach Schengenu. Podľa agentúry MTI to oznámil v Budapešti štátny tajomník ministerstva vnútra Károly Kontrát, podľa ktorého príslušné rozhodnutie vlády bude zverejnené vo vestníku v nadchádzajúcich dňoch.Štátny tajomník zdôvodnil tento krok kabinetu tým, že na niektorých hraničných priechodoch sa tvoria veľké zápchy a existujú obavy, že v letnej turistickej sezóne sa čakacia doba neúnosne predĺži.Kontrát označil opatrenie Únie za obťažovanie európskych občanov a zdôraznil, že Brusel by sa namiesto toho mal v prvom rade zaoberať kontrolou a zastavením ilegálnych migrantov a vyhľadávaním teroristov.Poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi dnes uviedol, že Maďarsko nie je prvou krajinou, ktorá pozastavuje systematickú kontrolu na svojich hraniciach. Ako príklady pozastavenia sprísnených kontrol uviedol Chorvátsko a Slovinsko.Na hraniciach Maďarska s Chorvátskom, Srbskom a Ukrajinou sa v zmysle nariadenia EÚ konajú od 7. apríla kontroly sprísneným spôsobom pri vstupe i výstupe z krajiny; v prípade Rumunska pri vstupe z jeho územia do Maďarska.Európska komisia navrhla systematickú kontrolu hraníc mesiac po teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015. Európsky parlament schválil návrh vo februári.Do 7. apríla boli predmetom systematických kontrol na vonkajších schengenských hraniciach iba občania tretích krajín, mimo EÚ, ktorých údaje boli preverované cez databázu podozrivých osôb.