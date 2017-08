Maďarsko pracuje na tom, aby sa Macron stretol s predstaviteľmi V4

Emmanuel Macron (vľavo) a Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. augusta (TASR) - Oficiálna schôdzka predstaviteľov Vyšehradskej štvorky (V4) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom by sa mohla uskutočniť ešte tento rok. Pre spravodajský server origo.hu to dnes uviedol hovorca predsedu maďarskej vlády Bertalan Havasi.Reagoval tak na kritiku maďarských opozičných médií, podľa ktorých Macron pri svojej pokračujúcej trojdňovej ceste po krajinách strednej a východnej Európy zámerne vynechal Maďarsko.Francúzsky prezident sa v stredu v rakúskom Salzburgu stretol s premiérmi krajín tzv. Slavkovského formátu (S3) - Česka, Rakúska a Slovenska. Dnes absolvuje návštevu Rumunska a v piatok ho privítajú v Bulharsku.povedal Havasi.Experti v súčasnosti hľadajú vhodný termín schôdzky pre všetky strany, dodal hovorca. Vyšehradskému zoskupeniu v súčasnosti predsedá Maďarsko.O stredajšom stretnutí Macrona s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Kernom a predsedom vlády SR Robertom Ficom informovali viaceré maďarské médiá.Ľavicový denník Népszava v tejto súvislosti napísal, že Budapešť vynechali z nového spojenectva v rámci Únie. V ďalších médiách sa objavili titulky ako "Macron obišiel Maďarov a Poliakov pri hľadaní spojencov", "Macron rokoval o novej európskej integrácii so slavkovskou trojkou", "V Salzburgu rokovali bez Orbána" či "Macron navštívi všetky krajiny regiónu, s výnimkou Maďarska a Poľska".