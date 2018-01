Maďarsko rozšíri jadrovú elektráreň v Paksi napriek protestom Rakúska

Archívna snímka. Celkový pohľad na 2.blok atómovej elektrárne v maďarskom Paksi, asi 90 km južne od Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. januára (TASR) - Maďarská vláda trvá na rozšírení jadrovej elektrárne (JE) v Paksi, ktorá prebieha za kontroly a s povolením EÚ, ako aj maďarských a medzinárodných orgánov.V reakcii na informáciu z Viedne o zámere rakúskej vlády napadnúť rozšírenie spomínanej JE súdnou cestou o tom informoval úrad maďarského premiéra v Budapešti.Informovali o tom tlačové agentúry MTI a APA.Oznámenie rakúskej vlády, ako sa zdôrazňuje v zverejnenej reakcii, nemá vplyv na schválenie projektu Európskou komisiou a nemá ani odkladný účinok na realizáciu prác na projekte Paks II, financovaný z ruského úveru.Sťažnosť, ktorou chce rakúska vláda dosiahnuť vyhlásenie verdiktu Európskej komisie za neplatné, môže kabinet z Viedne podať do 25. februára.Konanie, ktoré Európska komisia začala proti Maďarsku pre údajné porušenie práv členskej krajiny v súvislosti s dohodou vlády a Rosatomu bez vypísania verejnej súťaže, 17. novembra 2016 pozastavili, vlani na jar potom EK schválila aj kritizované štátne financovanie projektu.V Budapešti sa domnievajú, že krok rakúskej strany sa dal očakávať, veď postoj alpskej republiky k mierovému využívaniu jadrovej energetiky je dobre známy a naposledy sa prejavil aj v súvislosti s britskou JE Hinkley Point. Obe krajiny vedú o jadrovej problematike intenzívny dialóg a od roku 1987 majú platnú bilaterálnu dohodu, na základe ktorej plynú do Rakúska nielen rýchle informácie o akýchkoľvek poruchách v tejto oblasti, ale aj o napredovaní realizácie projektu Paks II. Maďarsko navyše roky umožňuje Rakúsku prevádzkovať meraciu stanicu v okolí JE Paks v Gerjene.V reakcii maďarskej strany sa pripomína, že o vplyve JE Paks II na životné prostredie sa vyjadrili veľmi pozitívne medzinárodné inštitúcie vrátane Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni či sekretariátu dohovoru z Espoo o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.