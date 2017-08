Maďarsko ruší diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslancov

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 25. augusta (TASR) - Maďarsko na neurčitú dobu ruší diplomatické styky s Holandskom na úrovni veľvyslanca, ktorého povolalo naspäť do vlasti. Na mimoriadnej tlačovej konferencii v Budapešti to dnes povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Podľa internetovej stránky komerčnej televízie ATV je dôvodom tohto kroku rozhovor odchádzajúceho veľvyslanca Holandska Gajusa Scheltemu, ktorý prirovnal motiváciu maďarskej vlády k zmýšľaniu extrémistov.Holandský diplomat v kriticky ladenom rozhovore pre spravodajský server 168óra okrem iného poznamenal, že sa počas svojho pôsobenia v Budapešti ani raz nestretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.Odsúdil tiež automatické spájanie migrácie s terorizmom, pričom vyhlásil:povedal Scheltema.Szijjártó jeho slová vo štvrtok ostro odmietol a povedal, že je to obvinenie, ktoré si nikto nemohol dovoliť sformulovať ani v roku 2015, keď zaznievali najtvrdšie diskusie o problematike migrácie.