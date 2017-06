Maďarsko sa do eurozóny neponáhľa, vyhlásila vláda

Forint, ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská vláda sa ani naďalej nebude ponáhľať so vstupom do eurozóny, aj keď s výnimkou jedného kritéria plní všetky ostatné. Rezort hospodárstva a národná banka majú iný zámer, uviedlo dnes pre spravodajský server vg.hu ministerstvo hospodárstva (NGM).píše sa vo vyhlásení ministerstva, podľa ktorého jedinou výnimkou je, že maďarský forint nie je viazaný ku kurzu eura, čo je však v súlade so zámerom vlády.Minister národného hospodárstva Mihály Varga minulý týždeň povedal, že maďarská hospodárska politika sa nemôže vzdať dlhodobého zámeru, že sa raz niekedy pripojí k eurozóne, čo však nie je naliehavé.dodal.Podľa vyjadrenia rezortu vo vyrovnaní sa s následkami krízy pomohla aj samostatná menová politika, ale aj nekonvenčná monetárna politika Maďarskej národnej banky (MNB), ktorá aplikovala viaceré nástroje v záujme zníženia zraniteľnosti ekonomiky a jej rastu.zdôraznilo ministerstvo hospodárstva.Vg.hu na základe údajov konvergencie, ktoré sú k dispozícii od roku 1995, ako aj vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) v uplynulých 20 rokoch, konštatoval, že k priblíženiu sa k priemeru výkonu ekonomiky Európskej únie potrebuje Maďarsko 25-30 rokov, ale aj v prípade rýchlejšieho rastu najmenej 20 rokov. Priemer eurozóny je mierne vyšší, takže tam bude potrebný ešte dlhší čas dobiehania.