Maďarsko sa ohradilo voči tvrdeniam médií o kauze zosnulých migrantov

Budapešť 15. júna (TASR) - Hlavná prokuratúra maďarskej Báčsko-malokumánskej župy odmietla dnes stredajšie informácie nemeckých médií o utečeneckej tragédii na diaľnici A4 pri Parndorfe v rakúskej spolkovej krajine Burgenland, ktorá si v lete 2015 vyžiadala 71 životov.Podľa informácií reportérov nemeckých rozhlasových staníc NDR a WDR a denníka Süddeutsche Zeitung bolo úmrtiu viac ako siedmich desiatok migrantov, ktorých telá sa našli v auguste 2015 v aute odstavenom v spomínanej lokalite, potenciálne možné zabrániť, ak by voči prevádzačom zakročili orgány v Maďarsku, kadiaľ inkriminované vozidlo predtým prechádzalo.Vo vyšetrovacích spisoch, do ktorých mohli títo reportéri nahliadnuť, sa údajne uvádza, že predmetnú skupinu prevádzačov operujúcu z Maďarska tamojšie orgány sledovali už niekoľko týždňov pred tragédiou, pričom odpočúvali telefonáty jej členov. Prepisy rozhovorov mali dokazovať, že gang pozostávajúci z Bulharov a Afgancov pravidelne vystavoval migrantov pri pašovaní v nákladných autách akútnemu ohrozeniu života.Maďarská prokuratúra dnes konštatovala, že tvrdenie nemeckých médií nezodpovedá skutočnosti.V čase nariadenia utajeného zhromažďovania údajov nejestvovali indície na prepravu osôb ohrozujúcu ich životy. Vzhľadom na dôkazný charakter materiálov o činnosti zločincov sa obsah protokolov o odpočúvaní v žiadnom prípade nemohol krátiť. Nejestvoval ani žiadny dôvod, respektíve možnosť, aby orgán realizujúci zhromažďovanie údajov počas odpočúvania sledoval pozorne obsah zaznamenaných rozhovorov, informoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Z týchto dôvodov mali maďarské úrady podľa vlastných údajov možnosť analyzovať výsledky odpočúvania, nechať preložiť obsah dialógov, až po vypuknutí aféry. Ako zdôraznila maďarská prokuratúra, tamojšie orgány postupovali po celý čas v súlade s právnym poriadkom krajiny.Informácia o oneskorenom prekladaní a analyzovaní obsahu rozhovorov, ktorá sa objavila v nemeckých médiách, preto nezodpovedá realite, zdôraznili maďarské zdroje. Popreli aj tvrdenie, že by sa bolo dalo zabrániť tragickým dôsledkom prípadu, ak by sa zohľadnil mimoriadne rýchly sled udalostí.Nemecké médiá informovali, že prevažne bulharskí vodiči na príkaz šéfa skupiny ignorovali klopanie z nákladného priestoru. Zachytený bol aj rozhovor osoby sprevádzajúcej vozidlo, v ktorom sa uvedení migranti zadusili, s iným členom gangu. Ten mu údajne prikázal, aby nákladný priestor v žiadnom prípade neotváral a v prípade, že by došlo k ich úmrtiu, pašovaných ľudí po príchode do NemeckaMaďarské orgány napriek tomu nezakročili, keďže nestihli tieto rozhovory včas preložiť a vyhodnotiť, uviedla investigatívna platforma nemeckých médií. Predmetná vyšetrovacia správa tvorí podklad pre súdny proces s osobami spájanými s úmrtím migrantov, ktorý sa v Maďarsku začne 21. júna.Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi, slúžiace pôvodne potravinárskemu podniku zo Slovenska, nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. Predpokladá sa, že 59 mužov, osem žien a štyri deti sa zadusili po uzamknutí prevádzačmi v nákladnom priestore ešte na území Maďarska.Hlavná prokuratúra Báčsko-malokumánskej župy v Maďarsku v súvislosti s touto tragédiou obžalovala 11 cudzincov z Afganistanu, Bulharska a Libanonu. Proces s prevádzačmi sa začne na budúci týždeň.