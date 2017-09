Maďarsko: Šéf ropnej spoločnosti MOL Hernádi zažaloval Chorvátsko

Zsolt Hernadi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 5. septembra (TASR) - Šéf maďarskej ropnej spoločnosti MOL Zsolt Hernádi podal na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu žalobu na Chorvátsko. Uvádza v nej, že naňho v roku 2013 chorvátske orgány vydali protiprávne medzinárodný zatykač, čím mal obmedzenú slobodu pohybu. Informoval o tom dnes spravodajský server vg.hu s odvolaním sa na chorvátsky denník Jutarnji list.Chorvátska prokuratúra v roku 2011 obvinila Hernádiho z toho, že v roku 2009 podplatil bývalého chorvátskeho premiéra Iva Sanadera v záujme získania vplyvu MOL-u v chorvátskej ropnej spoločnosti INA.Chorvátska prokuratúra už viackrát požiadala Maďarsko o možnosť vypočutia šéfa MOL-u. Chorvátska polícia oznámila, že od konca roka 2013 Hernádiho na základe medzinárodného zatykača hľadá aj Interpol. Ten síce po prehodnotení situácie na rok zatykač pozastavil, vo februári 2015 sa však Hernádi až do 25. novembra opäť dostal na zoznam hľadaných osôb.MOL rozhodne poprel, že by komukoľvek zaplatil úplatok za to, aby v chorvátskej INA získal práva kontroly.