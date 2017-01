Maďarsko spomína na obete nehody, štátnu vlajku spustili na pol žrde

Ilustračná snímka Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. januára (TASR) - Obete piatkovej tragickej autobusovej nehody v Taliansku si dnes Maďarsko pripomína dňom štátneho smútku, informovala agentúra MTI.Na Kossuthovom námestí v Budapešti spustili ráno štátnu vlajku na pol žrde s vojenskými poctami za účasti prezidenta Jánosa Ádera, predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra a premiéra Viktora Orbána. Prítomní boli aj mnohí politici vládnych i opozičných strán.Spomienky pred budovou parlamentu sa zúčastnili aj žiaci a učitelia Gymnázia Pála Szinyei Merseho, ktorým najvyšší ústavní činitelia vyjadrili sústrasť. Deň štátneho smútku vyhlásila vláda ešte v sobotu.Podľa vládneho nariadenia majú byť na verejných budovách vyvesené čierne vlajky. Zástavy Maďarska a Európskej únie budú spustené na pol žrde. Tragickú udalosť si pripomínajú aj školy v rámci vyučovacích hodín, prípadne na pietnych zhromaždeniach žiakov a študentov.Maďarský autobus so žiakmi gymnázia, vracajúcimi sa z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí. Jedného pasažiera udržiavajú v umelom spánku, dvaja sú v kritickom stave, desiati sú zranení ťažko a 13 ľahšie. Bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich. Troch ťažko zranených už previezli z Talianska do vlasti.