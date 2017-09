Maďarsko zvažuje výstavbu plota na hraniciach s Rumunskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. septembra (TASR) - Maďarská vláda zvažuje výstavbu nového plota na maďarsko-rumunskej štátnej hranici. Pri stretnutí s novinármi to dnes vo Viedni povedal jej hovorca Zoltán Kovács. Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené na tento krok v súvislosti s aktuálnymi ilegálnymi migračnými trasami, vedúcimi cez Čierne more a Rumunsko.Nový plot by mohol vzniknúť v priebehu niekoľkých týždňov. Jeho dĺžka by bola oproti tým na srbskej a chorvátskej štátnej hranici, ktoré vystavili červenú ilegálnym migrantom smerujúcim cez Balkán, dvojnásobná. Toto opatrenie však môže byť funkčné iba v kombinácii s inými krokmi, naznačil hovorca.Za Európskou úniou dlho plánovaný "nebezpečný" projekt označil hovorca maďarskej vlády prerozdeľovanie utečencov v rámci Únie. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorého by Maďarsko malo prijať utečencov, vníma Zoltán Kovács podľa vlastných slov ako politický problém, pretože sa rozhodlo proti národnej zvrchovanosti. Maďarsko urobí proti tomu všetko, čo je v jeho silách, vyplynulo z hovorcových slov.Krajina je pripravená prijať utečencov, avšak nemieni sa vzdať právomocí rozhodovať o tom sama, zdôraznil hovorca maďarskej vlády a poukázal na fakt, že ani Rakúsko neprijalo taký počet utečencov, aký mu stanovovala kvóta Európskej komisie.Informácie priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Hovorca, ktorý iba pred troma dňami v Budapešti vyhlásil, že integrácia každého migranta by na základe plánu amerického finančníka Georgea Sorosa mala byť podporená ročne 15.000 eurami, hovoril o filantropovi maďarského pôvodu kriticky i dnes vo Viedni.Podľa Kovácsových slov spred niekoľkých dní by podpora zhruba poldruha milióna ilegálnych migrantov, ktorí prišli v uplynulom období dvoch rokov do Európy, vyšla na 45 miliárd eur. To je suma zodpovedajúca 40 percentám maďarského hrubého domáceho produktu, dodal.zdôraznil hovorca a dodal, že plán ráta v Európe s prijatím milióna migrantov ročne. Kovács vtedy vyzval maďarských občanov, aby v rámci nadchádzajúcej takzvanej národnej konzultácie podpísali a vrátili vládny dotazník o odmietnutí Sorosovho plánu, čo by poskytlo kabinetuVo Viedni dnes hovorca maďarskej vlády zdôraznil význam plebiscitov ako spätnej väzby od občanov a dodal, žekonštatoval Zoltán Kovács.