Maďarský analytik: Brexit hrá do karát Mayovej, otázka bezpečnosti nie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. júna (TASR) - V britských predčasných parlamentných voľbách sa rozhodujú voliči medzi brexitom a bezpečnosťou. Brexit hrá do karát premiérke Therese Mayovej, otázka bezpečnosti však už nie. Povedal to dnes v Budapešti bezpečnostný analytik György Nógrádi, ktorý vo verejnoprávnej televízii M1 vyjadril názor, že bolo chybou zabiť uplynulý víkend v Londýne 50 výstrelmi troch teroristov.Obyvateľstvo síce ocenilo, že útočníkov do ôsmich minút zlikvidovali, problémom podľa Nógrádiho ale je, že takto z nich nedostali žiadne informácie.konštatoval, súčasne však pripustil, že z Budapešti je nemožné posudzovať prácu britskej polície a tajnej služby.podotkol analytik, podľa ktorého môže byť jediným riešením situácie ochrana vonkajších schengenských hraníc.Každého, kto je na vyhostenie, treba vyhostiť, dodal Nógrádi s poznámkou, že napríklad v Nemecku do tejto skupiny patria státisíce cudzincov, ktorí sa časom jednoducho stratia príslušným orgánom z očí.