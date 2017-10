Maďarský analytik k českým voľbám: Klasické strany sa nedokážu obnoviť

V piatok 20. októbra 2017 sa začali v Českej republike parlamentné voľby. Na snímke volič vhadzuje svoj hlas do volebnej urny. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. októbra (TASR) - Výsledky parlamentných volieb v Českej republike zapadajú do rámca, v ktorom je zrejmé, že klasické politické strany sa nedokážu obnoviť a nedisponujú novodobým videním sveta. Povedal to v nedeľu večer v maďarskej verejnoprávnej televízii M1 riaditeľ pre stratégiu Centra pre základné práva (Alapjogokért Központ) István Kovács.zdôraznil Kovács.Volebnú kampaň označil analytik za pokojnú, v ktorej zaznievali témy rezonujúce aj v iných krajinách Európy, pričom v ich centre stála otázka prisťahovalectva.K poznámke predsedu víťazného hnutia ANO Andreja Babiša, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) si musia nájsť nových spojencov, Kovács vyjadril názor, že v diskusiách na európskej úrovni sa črtá stredo-východoeurópsky blok, ktorý by poskytol alternatívu voči bruselskej politike.