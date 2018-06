Maďarský analytik: Po odchode Gyurcsánya z MSZP je strana v kríze

Ferenc Gyurcsány, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. júna (TASR) - Zjazd opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) si v nedeľu v Budapešti síce zvolil nové vedenie, avšak socialisti nezodpovedali otázku, kam ich strana smeruje a kam by sa v porovnaní s rokom 2018 chcela do roku 2022 dostať. Povedal to v pondelok analytik inštitútu Nézőpont Intézet Erik Tóth.V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu M1 expert vyjadril názor, že MSZP nevyriešila zjazdom nič iné, len dlhodobé technické a operatívne fungovanie strany.zdôraznil analytik. Podľa neho všetci noví predsedovia hovorili vždy o reorganizácii strany, ale nie o jej smerovaní do budúcnosti - na čo vlastne dvojročné volebné obdobie vedenia ani nestačí.Delegáti zjazdu zvolili za nového predsedu Bertalana Tótha.zdôraznil nový predseda. MSZP bude podľa neho nekompromisne kritizovať vládu premiéra Viktora Orbána, no bude pritom hľadať skutočné riešenia skutočných problémov ľudí.Po prehre v aprílových parlamentných voľbách vedenie socialistov odstúpilo.