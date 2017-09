Maďarský analytik: Po voľbách v Nemecku sa zmení migračná politika

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. septembra (TASR) - Zatiaľ ešte nie je jasné, s kým dokážu strany únie CDU/CSU Angely Merkelovej po nedeľňajších nemeckých parlamentných voľbách uzatvoriť vládnu koalíciu, isté však je, že doterajšia politika podpory migrácie v Nemecku nebude môcť ďalej pokračovať. Povedal to dnes v rozhovore pre spravodajský server 888.hu maďarský bezpečnostný analytik György Nógrádi.Najdôležitejšou otázkou povolebného obdobia podľa jeho slov bude, aké kroky na reformu Európskej únie bude plánovať Nemecko, ktoré sa po skrachovaných predstavách francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona stane jedinou vedúcou silou Únie.Nógrádi podotkol, že pre Maďarsko je mimoriadne dôležité, aká bude v Berlíne vláda. Pripomenul, že s úniou CDU/CSU má Maďarsko dobré vzťahy, podstatne menej dobré už ale so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) Martina Schulza.Ak by vznikla veľká koalícia, v ktorej by Schulz bol šéfom diplomacie, pre Maďarsko by to podľa analytika nebolo výhodné, pretože tento politik vníma troch nepriateľov: Spojené štáty Donalda Trumpa, Poľsko a Maďarsko.dodal.K otázke migrácie expert povedal, že Merkelová aj Schulz v kampani sľubovali zmenu postoja v reakcii na sťažnosti voličov na nefungujúcu integráciu, ako aj na to, že prisťahovalci podvádzajú, kradnú a klamú.