Maďarský autobus s policajtmi vrazil do kamióna bez brzdenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Budai Foto: TASR/Andrej Budai

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 18. októbra (TASR) - Civilný autobus, ktorý 9. októbra viezol policajtov zo služby, narazil do stojaceho kamióna takmer bez brzdenia. Uviedol to dnes spravodajský server 24.hu.Zrážku autobusu a dvoch kamiónov na juhomaďarskej diaľnici M5 neprežil vodič a jeden z cestujúcich.Vyšetrovanie prípadu ešte nie je ukončené. Z doterajších zistení je ale zrejmé, že jedno z nákladných vozidiel stálo už zhruba päť sekúnd a druhé sekundu, keď do zadného z nich narazil autobus, píše server odvolávajúc sa na správu policajného periodika Zsaru magazin.Nehoda, pri ktorej z 19 policajtov, ktorí sa nachádzali v autobuse, vyviazli bez zranení iba dvaja, sa stala pri meste Kecskemét, na 87. kilometri M5 v smere do Budapešti. Kecskemétski hasiči museli z vraku autobusu vyslobodiť štyroch ľudí.Polícia vyšetruje prípad ako prečin spôsobenia hromadnej dopravnej nehody so smrteľnými následkami. Vyšetrovanie by malo byť uzavreté koncom novembra, kedy by mali byť - na základe vykonaných expertíz - známe bližšie okolnosti a príčiny tragédie.Traja z policajtov utrpeli ťažké zranenia a 12 sa zranili ľahšie. Na mieste nehody zasahovalo 16 sanitiek a štyri vrtuľníky. Ťažko zranených previezli letecky do budapeštianskej vojenskej nemocnice a ďalších zranených sanitkami do nemocnice v Kecskeméte.