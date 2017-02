Maďarský expert: Putin sledoval politické, Orbán hospodárske záujmy

Na snímke gestikulujúci ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas tlačovej konferencie po rokovaní v Budapešti 2. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. februára (TASR) - Je zrejmé, že na štvrtkovej budapeštianskej schôdzke ruského prezidenta Vladimira Putina s maďarským premiérom Viktorom Orbánom motivovali maďarskú stranu pri posilňovaní spolupráce s Ruskom skôr hospodárske záujmy, pričom ruskú stranu politické ciele. Povedal to dnes v maďarskej komerčnej televízii ATV expert na zahraničnú politiku András Rácz.Putinova pracovná návšteva Budapešti nepriniesla podľa jeho slov žiadne vážne výsledky, prerokované témy bolo možné vyriešiť aj schôdzkou na podstatne nižšej úrovni, dodal Rácz.Pripomenul, že z tlačovej konferencie vyplýva, že pôvodnú dohodu o dostavbe dvoch blokov atómovej elektrárne nebudú nijako korigovať, pretože vyhovuje maďarskej strane. Putin sa zaviazal k nerušenému pokračovaniu dodávky zemného plynu Maďarsku.Expert podotkol, že Maďarsko sa môže dostať do pasce, ak maďarská diplomacia bude pokračovať v konfrontačnej politike v otázke hospodárskych sankcií voči Rusku. Dostane sa tak do konfliktu so všetkými západnými spojencami, ak však ustúpi, potom to stratí prestíž v očiach ruskej strany.V súvislosti s otázkou energetickej závislosti Rácz poznamenal, že tá by mala byť na transparentnej obchodnej báze založenej na skutočnej konkurencii. Ocenil ale posilnenie spolupráce Maďarska s Ruskom v oblasti kultúry a vzdelávania, ktoré je podľa jeho slov jednoznačne prospešné a veľmi potrebné.