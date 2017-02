Maďarský Jobbik navrhol zakotviť ochranu verejných financií do ústavy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. februára (TASR) - Návrh novely ústavy, ktorou by do základného zákona zakotvili ochranu verejných financií, predložila dnes parlamentu maďarská opozičná ultrapravicová strana Jobbik.Podľa agentúry MTI predseda parlamentnej frakcie Jobbiku János Volner na budapeštianskej tlačovej konferencii povedal, že korupcia v Maďarsku spôsobuje ročne škody vo výške 400 miliárd forintov (takmer 1,3 miliardy eur), okrem iného aj predražovaním verejného obstarávania.Na základe vývoja indexu korupcie je podľa Volnera zrejmé, že situácia sa zhoršuje aj v porovnaní s rokom 2010, keď nastúpila vláda premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Preto Jobbik v záujme dosiahnutia zmeny vypracoval návrh balíčka zákonov, dodal opozičný politik.Prvým krokom by mala byť úprava ústavy, ale Jobbik bude presadzovať aj povinnú previerku vývoja majetku politikov vládnych strán, ako aj zverejnenie majetku ich rodinných príslušníkov, konštatoval Volner.Prípady korupčných trestných činov by podľa jeho slov mali byť odtajnené. Ďalej v zmysle návrhu Jobbiku by daňový úrad preveroval víťazov väčších tendrov, zriadili by protikorupčnú prokuratúru, zaviedli by dvojnásobné tresty za korupciu v prípade verejných činiteľov a trestali by aj médiá, ktoré by prispeli k tomu, aby korupčné prípady zostali utajené.