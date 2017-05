Maďarský kabinet národnej bezpečnosti schválil model rozvoja armády

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: Ilustračné foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarský kabinet národnej bezpečnosti schválil koncepciu rozvoja ozbrojených síl. Oznámil to dnes v Budapešti minister riadiaci úrad vlády János Lázár, podľa ktorého cieľom koncepcie je, aby v prvých rokoch po roku 2020 boli výdavky na vojsko a obranu zvýšené z terajšieho jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na dve percentá HDP.V súčasnosti podľa ministra dosahujú výdavky na armádu 400 miliárd forintov (1,2 miliardy eur), pri raste HDP to bude môcť byť po roku 2020 už jeden bilión forintov (3,2 miliardy eur).Zo zvýšených výdavkov pokryjú zvýšenie počtu vojakov, ale aj technický rozvoj ozbrojených síl.zdôraznil Lázár.Šéf rezortu obrany István Simicskó vo februári povedal, že významnou súčasťou programu rozvoja pod názvom Zrínyi 2026 bude modernizácia letectva vrátane vrtuľníkového parku. Pritom v tomto armádnom programe bude podľa Simicskóa vytvorený priestor aj na to, aby sa do obrany vlasti zapojil každý dobrovoľník.