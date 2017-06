Maďarský minister: Konanie EK vo veci kvót je nepochopiteľné

Na archívnej snímke migranti. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Budapešť 14. júna (TASR) - Právne konanie voči Maďarsku za nesplnenie povinnosti relokovať migrantov - v zmysle rozhodnutia Rady EÚ zo septembra 2015 - je nepochopiteľné, pretože v súčasnosti ešte prebieha proces v kauze utečeneckých kvót na Súdnom dvore Európskej únie. Povedal to dnes v Budapešti maďarský minister spravodlivosti László Trócsányi.Šéf rezortu justície podľa komerčnej rozhlasovej stanice Klubrádió ďalej vytýkal, že Európska komisia postihla konaním iba Českú republiku, Maďarsko a Poľsko, pričom podľa jeho vyjadrenia sú také členské krajiny Európskej únie, ktoré sa zaviazali prijať istý počet utečencov, ale napokon tak neurobili.V utorok v rámci trinástej správy o relokáciách a presídľovaní migrantov EK oznámila, že začne právne konanie vo veci nesplnenia povinnosti voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku za to, že doteraz nepodnikli žiadne kroky.EK už predtým, v dvanástej správe o relokáciách zo 16. mája, oznámila, že tie členské štáty, ktoré takmer rok nikoho neprijali a ani nedali k dispozícii nové miesta, porušujú svoje povinnosti a mali by okamžite urobiť nápravu už v priebehu nasledujúceho mesiaca.Maďarsko podalo žalobu vlani 3. decembra, deň po tom, ako tak urobilo aj Slovensko. Maďarský parlament 17. novembra 2016 schválil návrh zákona zaväzujúci vládu, aby sa obrátila na Súdny dvor EÚ a iniciovala zrušenie právnej normy únie o povinnom prerozdeľovaní utečencov na základe kvót.