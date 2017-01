Maďarský minister vnútra Pintér je spokojný s ochranou južných hraníc

Maďarský minister vnútra Sándor Pintér Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Budapešť 18. januára (TASR) - Maďarský minister vnútra Sándor Pintér dnes počas návštevy juhomaďarského Segedína hodnotil úroveň ochrany hraníc so Srbskom. Maďarsku sa podľa jeho slov podarilo zaistiť personálne a technické podmienky riešenia migračnej krízy.Pintér vyjadril nádej, že ak by aj opäť vzrástol migračný tlak, príslušníci polície slúžiaci na hraniciach by za pomoci novej techniky dokázali plniť svoje úlohy rovnako účinne ako doposiaľ, informovala agentúra MTI.Stav hraničných zábran vybudovaný na tomto úseku hraníc je podľa Pintéra dobrý.dodal minister.Vláda podľa jeho slov rozhodla, že žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú odmietnuté, sa nebudú môcť voľne pohybovať na maďarskom území.povedal Pintér.Srbsko-maďarský úsek hraníc, kde stojí od jesene 2015 plot v dĺžke 175 kilometrov, stráži vyše 10.000 príslušníkov polície a armády.