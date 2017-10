Maďarský námorník, ktorého uniesli v Nigérii, je nažive

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 27. októbra (TASR) - Maďarský námorník, ktorého z lode v Nigérii uniesli v utorok spolu s ďalšími piatimi námorníkmi, je nažive a vzhľadom na situáciu sa cíti relatívne dobre. Povedal to vo štvrtok riaditeľ Centra boja proti terorizmu (TEK) János Hajdu.Vo verejnoprávnej televízii M1 šéf TEK-u konštatoval, že správu má síce len o stave občana Maďarska, ale zdôraznil, že ide o potvrdenú správu.Hajdu podotkol, že v centre zriadili krízový štáb, ktorý spolupracuje s maďarským ministerstvom zahraničných vecí. TEK sa spojil so zahraničnými partnerskými organizáciami, ktorých pomoc potrebuje, dodal.Podľa jeho slov rodine uneseného poskytuje TEK všetky možné informácie, ktoré jej pomôžu prekonať toto ťažké obdobie. Hajdu poznamenal, že v uplynulých 48 hodinách sa potvrdilo, že príslušná medzinárodná skupina vyjednávačov rokuje skutočne s tými, ktorí námorníkov uniesli.Spravodajský server Híradó.hu v stredu citoval správu agentúry Reuters, podľa ktorej jedného námorníka z Ukrajiny, štyroch z Filipín a jedného z Maďarska uniesli z nemeckej kontajnerovej lode, ktorá smerovala do jednej z nigérijských prístavov.