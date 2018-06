Maďarský parlament prijal nové zákony proti imigrácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. júna (TASR) - Európska komisia (EK) skúma nové zákony prijaté v Maďarsku, ktoré napríklad zakazujú bývanie na verejných priestranstvách a umožňujú odsúdiť na trest väzenia osoby pomáhajúce žiadateľom o azyl.Hovorca EK Christian Wigand vo štvrtok uviedol, že exekutíva Európskej úniena základe svojej analýzy nových maďarských zákonov.Wigand dodal, že. V tejto súvislosti poznamenal, žeAk európske inštitúcie dospejú k názoru, že krok Maďarskej republiky je v rozpore s právnymi predpismi EÚ, EK by mohla proti Maďarsku podniknúť podobné právne kroky ako voči Poľsku v súvislosti s obavami o stav a nezávislosť justície v tejto členskej krajine EÚ. Tento proces v rámci EK by mohol viesť až k tomu, že Maďarsko by stratilo hlasovacie práva v EÚ.Poslanci maďarského parlamentu v stredu schválili návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie. Na základe balíka označovaného akobude možné napomáhanie a podporu ilegálneho prisťahovalectva trestne stíhať.Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie návrh balíka zákonov ostro kritizovali. Za návrh hlasovalo 160 poslancov, 18 bolo proti.