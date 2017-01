Maďarský politológ: Politické ambície Orbána presahujú hranice krajiny

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. januára (TASR) - Vládu maďarského premiéra Viktora Orbána udržiava pri moci neexistencia alternatívy voči nej. Budúcoročné parlamentné voľby považuje Orbán už za vyhraté, jeho politickou ambíciou je stať sa európskym politikom. Procesy na maďarskej politickej scéne v roku 2017 ovplyvnia podstatne viac medzinárodné udalosti než konanie maďarských politikov, povedal v rozhovore pre spravodajský server hvg.hu politológ Péter Krekó z inštitútu Political Capital.konštatoval analytik.Orbán podľa jeho slov na medzinárodnej scéne vedie úplne inú politiku, než ktorá by mu prislúchala z jeho oficiálnej pozície. Fidesz je v Európskom parlamente členom skupiny Európskej ľudovej strany (EĽS), napriek tomu maďarský premiér čoraz otvorenejšie útočí na európskych politikov pravého stredu, medzi nimi na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, a čoraz zreteľnejšie podporuje extrémne pravicové strany Francúzska, Rakúska a Nemecka.dodal Krekó.Rok 2016 sa podľa politológa z medzinárodného hľadiska vyvíjal úplne v prospech Orbána: brexit, dvojtretinové víťazstvo strany ruského premiéra Vladimira Putina, zvolenie Donalda Trumpa za nového prezidenta USA či abdikácia jedného z najsilnejších kritikov Orbána - predsedu talianskej vlády Mattea Renziho.zdôraznil.Politológ považuje za najdôležitejšiu otázku roka 2017, či bude pokračovať posilňovanie populistických síl, čo by prinieslo so sebou potlačenie tradičných politických strán do úzadia, ale aj boj proti takzvanej politickej korektnosti, uzatváranie sa kvôli utečencom a podporu Putinovej politiky.povedal Krekó.Z maďarského hľadiska je podľa politológa zásadnou otázkou, kto bude nemeckým kancelárom. Popularita Merkelovej síce postupne slabne, avšak stále je dosť vysoká.podotkol.podčiarkol Krekó.Podľa jeho vyjadrenia aj keď mnohí Maďari nie sú sympatizantmi Orbána, napriek tomu sa domnievajú, že jeho strana Fidesz je stranou, ktorá zo súčasných strán dokáže krajinu viesť najlepšie. Na podporu vládneho Fideszu síce môže negatívne vplývať existujúca korupcia, nedostatok alternatívy však tento vplyv zatiaľ oslabuje, tvrdí P. Krekó.