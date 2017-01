Maďarský premiér Orbán: Je najvyšší čas brať Trumpa vážne

Na kombosnímke americký prezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán dnes vyhlásil, že Európska únia má príležitosť prijať reformy, ktoréOrbán na dnešnej konferencii v Bruseli uviedol, že EÚ by sa mala vzdať federalistických cieľov, lebo iba silné členské štáty môžu zaručiť úspešnosť únie.Maďarský premiér povedal, že Európa sa zmenila z globálneho na lokálneho hráča, a dokonca zápasí o udržanie aj tejto oslabenej roly.Premiér Orbán, skorý podporovateľ Donalda Trumpa, takisto vyhlásil, že jebrať amerického prezidenta vážne.Orbán okrem toho vyzval EÚ, aby so Spojenými štátmi rokovala o novej dvojstrannej obchodnej dohode a aby dosiahla podobnú zmluvu aj s Čínou - a vyzval takisto, aby únia vrátila vzťahy s Ruskom do svojej agendy.