Madonna chcela vyhodiť Biely dom do vzduchu: Čo na to stúpenci Trumpa?

Washington 23. januára (TASR) - Slovný útok americkej popovej speváčky Madonny na nového prezidenta USA Donalda Trumpa vyvolal diplomatické roztržky. Madonna počas sobotňajšieho protestného pochodu vo Washingtone totiž vyhlásila, že "veľmi veľa rozmýšľala o tom, že vyhodí Biely dom do vzduchu".Trumpovi stúpenci na tieto slová reagovali nahnevane, tvrdiac, že ak by takéto poznámky padli na adresu bývalého prezidenta Baracka Obamu, nasledovalo by všeobecné pobúrenie. Speváčka sa v metropole zúčastnila na jednom z "protitrumpovských" pochodov žien, konaných po celom svete.Po jej invektívach vedúci kancelárie Bieleho domu Reince Priebus pre spravodajskú stanicu Fox News uviedol: "Istá speváčka vyhlásila, že chce vyhodiť Biely dom do vzduchu. Dokážete si predstaviť, že by niečo také povedali o prezidentovi Obamovi?" Madonna tvrdí, že je slová boli vytrhnuté z kontextu."Áno, som rozčúlená. Áno, som rozhorčená. Áno, veľmi veľa som rozmýšľala o tom, že vyhodím Biely dom do vzduchu. Viem však, že sa tým nič nezmení," vyhlásila 58-ročná speváčka. Jej emotívny "prejav" odvysielalo viacero televíznych staníc, hoci záver, v ktorom viackrát vulgárne zahrešila, mnohé z nich vystrihli.Prezidentská poradkyňa Kellyanne Conwayová označila Madonnine poznámky za "deštruktívne" a dodala, že na speváčkine invektívy boli upozornené tajné služby.