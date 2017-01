Madonna o Trumpovi: Dostali sme sa na úplné dno - už môžeme len stúpať

Na archívnej snímke americká speváčka Madonna. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. januára (TASR) - Americká speváčka Madonna, otvorená kritička novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, sa pokúsila dať pozitívny podtón jeho dnešnej inaugurácii.Speváčka rozprávala vo štvrtok večer v Brooklynskom múzeu v New Yorku spolu s umelkyňou Marilyn Minterovou okrem iných tém o umení v čase protestu.Madonna vyhlásila, že Trump urobil verejnosti veľkú službu, pretože podľa jej názoru krajina teraz narazila na úplné dno a môže sa vydať už len jediným smerom - dohora.povedala popová hviezda.povedala Madonna.Speváčka sa priznala, že bola, keď Trump vo voľbách porazil Hillary Clintonovú, ale teraz je presvedčená, že to bolo nutné.pokračovala Madonna.A dodala:Diskusiu moderovala spisovateľka a poetka Elizabeth Alexanderová, ktorá vystúpila so svojím dielom na prvej inaugurácii prezidenta Baracka Obamu.V predvečer dnešnej Trumpovej inaugurácie sa Madonna a Minterová zaviazali, že budú stáť v člene protestov proti nemu: zúčastnia sa napríklad i sobotňajšieho pochodu žien vo Washingtone.