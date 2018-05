Madrid chce zablokovať zvolenie Puigdemonta za katalánskeho premiéra

Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 9. mája (TASR) - Španielska vláda podniká kroky, ktorých cieľom je prekaziť snahy katalánskych separatistov, ktorí chcú expremiéra Carlesa Puigdemonta v jeho neprítomnosti zvoliť za predsedu katalánskej vlády.Madrid chce takto katalánskych separatistov primať, aby nominovali iného kandidáta na premiéra, ak chcú mať novú vládu a vyhnúť sa predčasným voľbám.Ako v stredu informoval hovorca španielskej vlády Íňigo Méndez de Vigo, kabinet španielskeho premiéra Mariana Rajoya sa rozhodol požiadať ústavný súd, aby anuloval zákon prijatý minulý piatok katalánskym parlamentom.Podľa stanoviska Madridu kandidát na najvyššiu funkciu v Katalánsku musí byť prítomný na zasadnutí regionálneho parlamentu, aby mohol predstaviť program svojej vlády.Spomínaný zákon by umožnil schváliť predsedu regionálnej vlády bez jeho osobnej účasti na zasadnutí katalánskeho parlamentu. Zmenu zákona v tomto znení iniciovali separatisti práve kvôli tomu, aby za premiéra mohol byť prípadne zvolený expremiér Puigdemont.Ak nový katalánsky premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne, kde čaká na rozhodnutie nemeckého súdu vo veci svojho prípadného vydania do Španielska. Španielska justícia viní Puigdemonta zo vzbury a sprenevery štátnych zdrojov kvôli referendu o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo vlani v októbri.