Madrid nepovažuje Puigdemontov list za adekvátnu reakciu na ultimátum

Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont prichdáza do parlamentu v Barcelone, 10.10.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Madrid 16. októbra (TASR) - Španielska vláda nepovažuje odpoveď katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta za dostatočnú reakciu na svoje požiadavky. Vyhlásil to dnes španielsky minister spravodlivosti Rafael Catalá.Španielska vláda totiž 11. októbra požiadala katalánske vedenie, aby do dnešnej 10.00 h SELČ objasnilo svoj postoj k vyhláseniu nezávislosti Katalánska od Španielska. Dnes bol v reakcii na to v španielskych médiách zverejnený Puigdemontov list, v ktorom vyzval Madrid na čo najskoršie začatie dialógu.uviedol Catalá podľa denníka La Vanguardia. Dodal, že Madrid považuje Puigdemontov list za nedostatočnú odpoveď, pretože je nejasný.V podobnom duchu sa dnes v Luxemburgu podľa denníka Le Monde vyjadril aj španielsky minister zahraničných vecí Alfonso Dastis, podľa ktorého Puigdemontdodal šéf španielskej diplomacie.Puigdemont vo svojom dnes zverejnenom liste španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi žiada o pokračovanie dialógu medzi Barcelonou a Madridom. Dialóg by sa mal podľa Puigdemonta uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a katalánsky líder požiadal Rayoya o stretnutie v čo najkratšom možnom termíne.Puigdemont v liste oznamuje svoju ochotu pozastaviť na tieto dva mesiace mandát, ktorý mu bol zverený Kataláncami v referende o nezávislosti z 1. októbra.V liste Rajoyovi Puigdemont žiada od Madridu aj to, aby skoncoval s represiami voči ľudu a vláde Katalánska - podľa agentúry AP ide o predvolanie si štyroch predstaviteľov katalánskej polície a občianskych združení, ktorí sú podozriví z marenia práce španielskej polície pri prehľadávaní skladov a firiem v snahe nájsť propagačné materiály a hlasovacie lístky pripravované na referendum 1. októbra. Tieto razie mali za následok mohutné demonštrácie, ktoré sa konali 20. a 21. septembra v Barcelone.Ako pripomenula agentúra AP, Španielsko opakovane deklarovalo, že nebude s Puigdemontom rokovať, kýmvýzvy na vyhlásenie nezávislosti Katalánska. Madrid odmieta aj návrh Barcelony začať dialóg za účasti sprostredkovateľa.Rajoy už vo svojom vyhlásení z 11. októbra upozornil, že ak Puigdemont do dnešnej 10.00 h odmietne stiahnuť svoje symbolické vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska, alebo bude zachovávať vo veci svoj vágny postoj, Madrid mu dá ešte tri dni, do štvrtka. Potom si vyhradí právo zrušiť politickú autonómiu Katalánska a región bude riadený priamo z Madridu.Viacerí politickí analytici v súvislosti s týmto možným krokom Madridu vyjadrujú obavy, že vyženie Kataláncov do ulíc. Autonómiu, ktorú Katalánsko znova získalo po páde diktatúry Francisca Franca, tam totiž považujú za zásadnú pre národnú identitu, a to aj napriek tomu, že vo veci nezávislosti sú Katalánci rozdelení na dva tábory.