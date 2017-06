Maduro chce zabrániť účasti detí na protestoch, o pomoc žiada pápeža

Venezuelský prezident Nicolas Maduro (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 12. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro chce požiadať pápeža Františka, aby využil svoj vplyv a presvedčil oponentov súčasného venezuelského vedenia, aby na svoje pouličné protesty nepovolávali maloletých.Tínedžerov s maskami na tvárach a hádžucich kamene do poriadkových zložiek vídať v uliciach venezuelských miest od začiatku vlny protivládnych protestov - od apríla tohto roku. Medzi 67 obeťami protestov je najmenej šesť ľudí mladších ako 18 rokov, napísala dnes agentúra Reuters.Maduro v pravidelnom každonedeľnom príhovore k národu deklaroval, že opozičné strany "cvičia deti pre teroristické skupiny". Reuters poznamenal, že slovo "teroristi" Maduro používa v súvislosti so silami, ktorých cieľom je - ako tvrdí - zosadiť jeho vládu.Obe strany konfliktu vo Venezuele sa už obrátili na Vatikán so žiadosťou o sprostredkovanie pri hľadaní riešenia súčasnej situácie. Takéto rokovania sa síce koncom minulého roka začali, ale veľmi rýchlo sa bez úspechu skončili.Napätie vo vzťahoch medzi vedením katolíckej cirkvi vo Venezuele a jej vládou sa navyše začiatkom tohto roku vystupňovalo po sérii násilných incidentov v kostoloch a iných cirkevných inštitúciách.Venezuelská konferencia biskupov minulý štvrtok predložila pápežovi list, v ktorom obvinili venezuelskú vládu z diktatúry. Okrem toho biskupi majú rovnaký názor ako opozícia na Madurov plán vytvoriť nový orgán, ktorého úlohou bude prepracovať ústavu. Podľa opozície Madurovým zámerom je zmena "pravidiel hry" v záujme konsolidácie svojej moci.Ľudskoprávne skupiny kritizujú reakciu vlády na protesty. Poukazujú na "nadmerné používanie sily" a nasadenie vojakov. Vládni predstavitelia zasa tvrdia, že svet zatvára oči pred brutalitou opozície, čo sa týka aj prípadov streľby do bezpečnostných zložiek a spôsobovania popálenín viacerým ľuďom.Líder venezuelskej opozície Leopoldo López, ktorý strávil tri roky vo vojenskom väzení, v nedeľu vyzval venezuelských vojakov, aby sa v záujme rešpektovania ústavy vzbúrili a postavili proti rozkazom vlády zasiahnuť proti protestujúcim.