Maduro priznal, že ústavodarné zhromaždenie využije proti opozícii

Caracas 30. júla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro pred dnešnými voľbami do ústavodarného zhromaždenia vyhlásil, že prakticky neobmedzené právomoci tohto orgánu chce využiť na boj proti svojim politickým protivníkom. V prejave, ktorý odvysielala štátna televízia, deklaroval, že nové zhromaždenie by malo zbaviť opozičných zákonodarcov trestnoprávnej imunity a prinajmenšom jedného z nich poslať do väzenia.povedal Maduro o radikálnom opozičnom vodcovi Freddym Guevarovi, ktorý patrí medzi najvýraznejších organizátorov protestov proti jeho vláde. Prezident chce dosiahnuť aj stíhanie mnohých ďalších členov opozičných strán, ktoré v súčasnosti kontrolujú niekoľko venezuelských federálnych štátov, ako aj národný parlament.pohrozil Maduro v sobotu večer.Prívrženci opozície sa medzitým snažili na poslednú chvíľu protestovať v uliciach i napriek prítomnosti stoviek tisíc vojakov a policajtov.Voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, opozícia bojkotuje, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel sú podporovatelia vlády. Úspešnosť hlasovania bude vyjadrená účasťou a opozícia preto vyzýva občanov, aby nešli hlasovať. Socialistická vláda zase nabáda k účasti aj tak, že hrozí štátnym zamestnancom stratou pracovných miest a sociálnych výhod.Milióny Venezuelčanov hlasovali v symbolickom referende proti plánom prezidenta Madura na prepracovanie ústavy. Konanie referenda schválil opozíciou ovládaný parlament, ale vláda ho označila za nelegitímne.Protivládne protesty vo Venezuele trvajú už štyri mesiace. Doteraz pri nich zahynulo vyše 100 ľudí a tisíce ďalších boli zranené alebo zadržané.