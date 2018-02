Maduro sa stal kandidátom socialistov do prezidentských volieb

Na archívnej snímke Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 3. februára (TASR) - Vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely v piatok oficiálne vymenovala úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za svojho kandidáta do prezidentských volieb, ktoré by sa mali uskutočniť do konca apríla. Informovala o tom agentúra AP.Podpredseda strany Diosdado Cabello oznámil, že stranícke rozhodnutie o Madurovej kandidatúre bolo prijaté jednohlasne.Maduro, ktorý v minulosti pôsobil ako minister zahraničných vecí niekdajšieho prezidenta Huga Cháveza, po jeho smrti v marci 2013 prevzal prezidentské právomoci. Vo funkcii ho o mesiac neskôr potvrdili prezidentské voľby.Venezuela, ktorá je bohatá na ropu, v súčasnosti čelí vysokej inflácii a vážnemu nedostatku potravín a liekov. Niekoľko latinskoamerických krajín adresovalo Caracasu výzvu, aby sa prezidentské voľby nekonali skôr, než sa tamojšia vláda dohodne s opozíciou na riešení súčasnej krízy.Venezuelská opozícia si zatiaľ nevybrala svojho kandidáta do prezidentských volieb a ani neoznámila, či vôbec nejakého postaví.Podľa CNN je produkcia ropy vo Venezuele v súčasnosti najnižšia za posledných 28 rokov.