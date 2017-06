Maduro sa vyhráža opozícii väzením, obviňuje ju za obete protestov

Nicolás Madur. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 15. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro pohrozil v noci nadnes lídrom opozície väzením a obvinili ich zo zodpovednosti za vývoj v krajine po tom, ako počas pouličných násilností došlo k zraneniu ďalších 28 ľudí.Protivládne protesty vo Venezuele vypukli začiatkom apríla a odvtedy si vyžiadali viac ako 60 mŕtvych a vyše 1000 zranených.Podľa Madura jeho politickí oponenti nabádajú mládež, aby šla do stretov s políciou, a platia im drogami. "Sú zodpovední za to, čo robia mladým a zaplatia za to - pôjdu do väzenia," vyhlásil Maduro.Opozíciu, vrátane guvernéra štátu Miranda Henriqueho Caprilesa, Maduro v noci nadnes opäť obvinili zo zodpovednosti za smrť 68 demonštrantov, ktorí prišli o život počas protivládnych protestov.Caprilesovi, ktorého Maduro v roku 2013 tesne porazil v prezidentských voľbách, v apríli kontrolný úrad na 15 rokov zákaz uchádzať sa o volenú funkciu. Svoje rozhodnutie úrad zdôvodnil nezrovnalosťami, ktorých sa Capriles dopustil ako guvernér štátu Miranda.V polovici mája zasa úrady Caprilesovi zhabali pas, keď žiadal o povolenie na vycestovanie do USA, kde chcel na pôde Komisie OSN pre ľudské práva informovať o situácii vo Venezuele, spresnila spravodajská stanica BBC.Venezuela v súčasnosti čelí najhoršej ekonomickej kríze vo svojej histórii, hoci má najväčšie zásoby ropy na svete: zápasí s nedostatkom potravín a liekov a detská úmrtnosť sa tam v poslednom období zvýšila o 30 percent. Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že inflácia vo Venezuele bude tento rok vyššia ako 1600 percent.Opozícia obviňuje Madura z obmedzovania demokracie a žiada okamžité predčasné voľby, prepustenie politických väzňov i prijatie humanitárnej pomoci. Maduro tvrdí, že jeho politickí oponenti a nepriatelia sa snažia o prevrat za podpory USA.Politickú krízu chce Maduro riešiť prepracovaním ústavy, ktorým poveril nový orgán - ústavodarné zhromaždenie ľudových zástupcov. Voľby členov tohto grémia sa budú konať 30. júla. Opozícia však s týmto riešením nesúhlasí a žiada predčasné prezidentské voľby.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v stredu oznámil, že Spojené štáty zvažujú sankcie proti ďalšej skupine vysokopostavených venezuelských štátnych úradníkov.