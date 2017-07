Madurov občianský preukaz volebný skener odmietol ako neplatný

Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 31. júla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro zažil počas nedeľňajších kontroverzných volieb do ústavodarného zhromaždenia nečakanú situáciu, keď elektronický skener odmietol jeho občiansky preukaz. Informovala o tom agentúra DPA.Venezuelská vláda sa vytrvalo pokúša vykresliť voľby 545 kandidátov do nového ústavodarného zhromaždenia v pozitívnom svetle a to napriek kritike zo strany opozície, ktorá voľby odmieta ako nedemokratické a krok smerom k totalite.Na videu zdieľanom tisíckami ľudí na sociálnych sietiach, Maduro priložil svoj občiansky preukaz ku skeneru, ktorému sa následne zjavilo na displeji: "Osoba neexistuje alebo občiansky preukaz bol zrušený".Kurióznu situáciu odvysielala naživo štátna televízia, hoci kamery krátko po zaregistrovaní technickej poruchy vypli.Používatelia sociálnych sietí následne zverejnili linky na video s ironickými komentármi, podľa ktorých tento incident verne zachytáva nedemokratický charakter volieb: elektronická identifikácia totižto umožňuje vláde rozhodnúť kto môže a kto nemôže voliť, píše agentúra DPA.Maduro neskôr odvolil na svoj občiansky preukaz v chudobnej východnej štvrti Caracasu po boku svojej ženy Cilie Floresovej, ktorá je zároveň jedným z 5500 kandidátov vo voľbách.Voľby do ústavodarného zhromaždenia, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, opozícia bojkotuje, takže všetkých 5500 kandidátov na obsadenie 545 kresiel sú podporovatelia vlády. Úspešnosť hlasovania bude vyjadrená účasťou a opozícia preto vyzýva občanov, aby nešli hlasovať. Socialistická vláda zase nabáda k účasti aj tak, že hrozí štátnym zamestnancom stratou pracovných miest a sociálnych výhod.Opoziční lídri zverejňujú na sociálnych sietiach fotky prázdnych volebných miestností.