Mafiánov brat dostal v Taliansku za útok na novinára 6 rokov väzenia

Rím 18. júna (TASR) - Na šesť rokov väzenia odsúdili v pondelok v Taliansku brata mafiánskeho bossa Carmineho Spadu a jeho komplica, a to za útok na novinára verejnoprávnej televízie RAI a kameramana z novembra 2017. Obaja navyše musia uhradiť odškodné vo výške 4000 eur.Sudcovia vyhodnotili fakt, že je obžalovaný Roberto Spada bratom významného mafiána, ako priťažujúcu okolnosť. Napriek tomu vyniesli rozsudok pod hranicou návrhu prokuratúry (8 rokov a deväť mesiacov).Novinár Daniele Piervincenzi robil so Spadom rozhovor v kúpeľnej loaklite neďaleko Ríma a pýtal sa ho pri tejto príležitosti na kontakty s ultrapravicovým hnutím CasaPound. Na to však muž, ktorý je umiestnený vo vyšetrovacej väzbe v zariadení v Tolmezze pri Udine, reagoval úderom hlavy do novinára, ktorému zlomil nos. Následne zobral obušok a žurnalistu ním odohnal z dejiska rozhovoru.