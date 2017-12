MAGICKÉ ČÍSLO 17: SSC si Hamšíka uctil špeciálnym dresom

Slovenský hráč Neapolu Marek Hamšík (vľavo) oslavuje tretí gól do bránky Turína vo futbalovom zápase talianskej ligy Serie A FC Turín - SSC Neapol na štadióne v Turíne 16. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenský hráč Neapolu Marek Hamšík (druhý sprava) oslavuje so spoluhráčmi úvodný gól do bránky Crotone vo futbalovom zápase talianskej ligy Serie A Crotone - SSC Neapol na štadióne v Crotone 29. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 30. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík rozšíril svoju rekordnú gólovú zbierku v drese Neapola. V piatkovom súboji 19. kola Serie A rozhodol svojím presným zásahom o tesnom víťazstve SSC 1:0 na pôde FC Crotone. Neapolčania sa vďaka tomu stali jesennými majstrami, na čele najvyššej talianskej súťaže majú štvorbodový náskok pred majstrovským Juventusom Turín, ktorý má ale zápas k dobru.Hamšík sa odohral celé stretnutie a presadil sa v 17. minúte šikovnou krížnou strelou z vnútra šestnástky, ktorej predchádzala pekná kombinácia.uviedol Hamšík pre svoj oficiálny web. Tridsaťročného stredopoliara vyhlásili v Crotone za najlepšieho hráča na ihrisku, mal 105 prihrávok, šesťkrát vystrelil na domácu bránku a nabehal 12,248 kilometra.Pre kapitána Neapola to bol už 117. presný zásah v drese SSC, čím zveľadil svoju rekordnú gólovú zbierku. V 17. kole vyrovnal 115-gólový klubový rekord Diega Maradonu zásahom do siete FC Turín, hneď v nasledujúcom kole prekonal aj brankára Sampdorie Janov a osamostatnil sa v štatistikách od legendárneho Argentínčana. Hamšík potreboval na terajších 117 gólov 479 duelov, Maradona dal 115 zásahov v 259 súbojoch. V zápase s Crotone si Neapolčania uctili Hamšíka za jeho rekordný zápis. Nastúpili v špeciálnych dresoch, na rukáve mali nášivku s Hamšíkovou podobizňou, s číslom 17 a s textom "Najlepší strelec SSC Neapol".povedal Hamšík.V Crotone úradovala magická 17-ka. Hamšík v drese s číslom 17 skóroval v 17. minúte, bol to jeho 117. gól v modrom drese a padol na záver roka 2017.želá si slovenský špílmacher. Aj vďaka nemu Neapol v prvej časti súťaže získal 48 bodov, čo je najviac v klubovej histórii.zdôraznil Hamšík. Aj pred dvoma rokmi vyhral Neapol jesennú časť Serie A, no nakoniec skončil druhý.Neapol v Serii A v kalendárnom roku 2017 na súperových ihriskách z 20-ich duelov 18 vyhral a dvakrát remizoval. Je tak jediný klub z piatich najlepších európskych líg, ktorý v tomto roku vonku neprehral.