Magický dátum 9. 9. odhalí divadelné tajomstvá, SND pripravuje DOD

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. júla (TASR)

Bratislava 14. júla (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) odhalí pred svojimi návštevníkmi opäť divadelné tajomstvá. Aj tento rok pripravuje zaujímavý vstup do divadelnej sezóny - na sobotu 9. septembra chystá naša prvá divadelná scéna Deň otvorených dverí (DOD) v novej budove SND a v divadelných Umelecko-dekoračných dielňach.Priaznivci divadla sa dozvedia napríklad, ako dlho sa zmýva divadelný mejkap, o čom sa v zákulisí najviac klebetí alebo aj to, čo jedia účinkujúci na javisku pri predstieranej opulentnej hostine. Deň otvorených dverí sa pokúsi odpovedať aj na otázku, ako dlho sa herci učia texty a ako dlho si ich pamätajú či kde v SND naservírujú najlepšiu kávu.Program DOD bude aj tento rok plný zaujímavých aktivít, nebude chýbať autogramiáda osobností či návšteva zákulisia. Navyše dobrodružstvo odhaľovania vecí nevídaných pripravuje na pravé poludnie pre malých i veľkých putovanie rozprávkových svetom "Z opery do opery". A keďže "opera nehryzie", o čom sa presvedčil drobizg z knižky Martina Vaneka, isto sa s ním všetci opäť radi stretnú naživo. Baletný súbor pripravil pre DOD "hit" - titul, ktorý býva vždy vypradený - Čajkovského Labutie jazero, a Činohra SND dve z hier - Elity a Mercedes Benz, ktoré boli v uplynulej sezóne napísané na objednávku súboru a je o ne mimoriadny záujem.Avizovaný DOD sa uskutoční 9. septembra o 10.00 h v novej budove SND a v Umelecko-dekoračných dielňach SND.