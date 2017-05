Magický slalom či génius Benzema, píšu médiá semifinále Ligy majstrov medzi Realom a Atléticom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

MADRID 11. mája (WebNoviny.sk) - Ohlasy médií na odvetné semifinále Ligy majstrov Atlético Madrid - Real Madrid (2:1), ktoré rozhodlo o postupe obhajcu trofeje "bieleho baletu" do finále."Isco je Zidanov problém! Jeho exhibícia na Štadióne Calderóna a tiež participovanie na 12 góloch za ostatných 14 zápasov, v ktorých nastúpil v základe z neho robí adepta pre finále v Cardiffe. Gareth Bale je 18 dní mimo a zatiaľ nie je známe, kedy sa vráti.""Rozlúčka s Európou so cťou! Atlético zdolalo odvekého rivala, ale nestačilo to. Na konci u fanúšikov rojiblancos však okrem sentimentu z rozlúčky prevládal aj pocit hrdosti.""Superhrdina a nesporný génius Benzema. Ani sám nevie, ako tam prešiel, povedal Zidane.""Brilantný Benzema dal vyniknúť Iscovi a spolu zastavili rozlet Atlética, ktoré túžilo po postupe do finále Ligy majstrov.""Magický slalom Benzemu a gól Isca pomohli Realu do finále Ligy majstrov. Vďaka tomu Real nabral dych do druhého polčasu a ustrážil si postup.""Benzema vzal Atléticu poslednú nádej. Real sa predtým ešte triasol o postup, kým neprišiel skvelý Benzemov dribling popri čiare.""Real Madrid udržal Atlético na uzde a zahrá si finále s Juventusom. Isco skóroval tri minúty pred koncom prvého polčasu semifinálovej odvety a zabezpečil Realu finálovú miestenku proti Juventusu. Real sa môže stať prvým tímom v modernej histórii Ligy majstrov, ktorý obháji titul.""Zlosť Atlética nezatriasla Realom. Prehral síce 1:2, ale je vo finále. Dva góly za 16 minút nestačili na finále proti Juventusu."