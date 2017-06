Magio pláž štartuje sezónu, otvorená bude do 3. septembra

Archívne foto z Magio pláže. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 15. júna (TASR) - Obyvatelia i návštevníci hlavného mesta, milovníci dobrej zábavy i oddychu, sa môžu aj tento rok tešiť na obľúbenú Magio pláž na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Tá pomyselné dvere svojho 11. ročníka otvorí v piatok 16. júna. Verejnosti bude prístupná do 3. septembra.Magio pláž bude tento rok v znamení kultúry a oddychu. Pripravených je takmer 20 koncertov rôznych hudobných žánrov. Na pódiu sa predstaví Korben Dallas, skupina Ocean, DJ Vec, Hafner, Puding pani Elvisovej či Chris Ellys.Na svoje si prídu aj športovci. K dispozícii budú mať počas leta dve ihriská na plážový volejbal a jedno na plážový futbal. Zaujímavosťou je aj špeciálny kremičitý piesok bielej farby, privezený z Česka. Návštevníci si na pláži môžu zahrať aj stolný tenis, bedminton či petang.Počas 11. ročníka letnej sezóny Magio pláže budú v rámci kultúrnych aktivít pripravené besedy so slovenskými autormi. Deti sa môžu tešiť aj na interaktívne čítania s bábkohercami. Ani tento rok nebude chýbať Bažant Kinematograf. Pre návštevníkov letného kina je pripravený päťtýždňový maratón filmových večerov. Pestrá ponuka filmov vrátane premiér čaká návštevníkov od 17. júla do 20. augusta.TASR o tom informovala spoločnosť Slovak Telekom.