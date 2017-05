Magistrát Bratislavy:Nikto nemôže tvrdiť,že pri osvetlení niečo tajíme

Na archívnej snímke Ľudmila Farkašovská a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR)- Hlavné mesto postupuje v procese výberu nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave transparentne a podľa zákona. Na margo dnešnej kritiky starostov bratislavských mestských časti to pre TASR uviedol magistrát hlavného mesta.Proces verejného obstarávania sa podľa hovorkyne Bratislavy Zuzany Onufer riadi prísne odborným hľadiskom a zabezpečujú ho príslušné útvary hlavného mesta.vysvetlila Onufer. Porušenie základných povinností verejného obstarávateľa by podľa jej slov mohlo viesť k zmareniu samotného procesu verejného obstarávania.Snahy o zasahovanie do procesov súťaže mimo zákonný rámec kompetencií mestského zastupiteľstva a bez príslušného oprávnenia môžu podľa magistrátu vyvolávať dôvodné pochybnosti ohľadne ich motivácie.skonštatovala Onufer.Hlavné mesto tvrdí, že je pripravené kedykoľvek informačné stretnutie pre mestských poslancov zopakovať. Poslanci mali podľa magistrátu zároveň možnosť nahliadnuť aj do auditu. Mesto deklaruje, že bude zverejnený po vyhlásení verejného obstarávania.povedala hovorkyňa. Ako podotkla, z radov bratislavských starostov nikto mesto neoslovil s tým, že by sa chceli dozvedieť o detailoch tendra na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Dnešnú tlačovú konferenciu Regionálneho združenia bratislavských mestských častí vníma magistrát ako politicky motivovanú.skonštatovala Onufer.Bratislavskí starostovia dnes upozornili na nepriaznivý stav verejného osvetlenia v Bratislave a na doterajší podľa nich netransparentný postup pri výbere nového prevádzkovateľa osvetlenia. Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala požiadali, aby riešil problémy s osvetlením, zriadil odbornú komisiu pre prípravu verejného obstarávania a zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo k novému prevádzkovému modelu verejného osvetlenia. Starostovia a mestskí poslanci uviedli, že nemajú dostatok informácií o tejto súťaži, a preto požadujú odbornú diskusiu. S dohodou o mlčanlivosti viacerí nesúhlasia.Starostka Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová uviedla, že hlavné mesto sa v súčasnosti pripravuje na dve dôležité verejné obstarávania. Jedno sa týka osvetlenia a druhé parkovacej politiky. "Obidve majú niečo spoločné. Podľa nášho názoru sa pripravujú spôsobom, ktorý v nás vyvoláva podozrenia z netransparentnosti. Mnohé rámcové údaje, ktoré by sme potrebovali vedieť, sú pre nás neznáme," vysvetlila.