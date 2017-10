Magna International postaví v Slovinsku novú lakovňu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 17. októbra (TASR) - Rakúsko-kanadský autododávateľ a výrobca áut Magna International postaví v Slovinsku nový závod.V Maribore investuje viac ako 100 miliónov USD (85 miliónov eur) a postaví novú lakovňu, uviedla dnes firma. Magna zdôvodnila svoje rozhodnutie potrebou urýchleného zvýšenia kapacít, keďže závod v Grazi bude najneskôr na konci roka 2018 úplne vyťažený. Nová lakovňa by sa mala dostať do prevádzky na začiatku roka 2019 a zamestná približne 400 ľudí.Magna aktuálne vyrába BMW 5 a Mercedes-Benz triedy G. So spustením výroby Jaguar E-Pace a od začiatku budúceho roka aj elektromobilu I-Pace a ďalších programov bude firma ročne produkovať približne 200.000 áut.