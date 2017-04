MAGNA:Nadpriemerne tuhá zima môže zvýšiť spotrebu energií až o tretinu

Ilustračné foto Foto: ifoyer.com Foto: ifoyer.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Nadpriemerne tuhá zima sa prejaví aj na výške účtov za energie, pretože spotreba plynu a elektriny na vykurovanie výrazne stúpla. Týka sa to všetkých regiónov Slovenska, nielen najchladnejších severných a horských oblastí. Ľudia, ktorí plynom a elektrinou kúria, by preto mali zvážiť úpravu svojich zálohových platieb. Uviedol to alternatívny dodávateľ energií spoločnosť Magna Energia.povedal Martin Semrič zo spoločnosti Magna Energia.Výrazný rozdiel medzi rastom spotreby plynu a elektriny je spôsobený najmä tým, ako odberatelia daný typ energií využívajú. V prípade plynu ide predovšetkým o rodinné domy, ktoré zvyknú mať aj veľkú podlahovú plochu. Vykurujú sa celú zimu, bez ohľadu na to, aká je silná.V prípade elektriny je situácia o niečo iná. Vykurujú sa ňou nielen domy, ale vo veľkej miere aj víkendové chalupy a chaty. Ich využitie nie je celoročné a počas tuhej zimy ochota ľudí kúriť v nich naplno klesá. V mnohých prípadoch preto v zime na chalupu či chatu nechodia, alebo ju iba temperujú.vysvetlil Semrič. Na výšku faktúr však bude mať podľa neho vplyv aj výrazné ochladenie, ktoré prišlo v apríli. Mnoho domácností totiž muselo v tento mesiac kúriť pomerne intenzívne, čo spotrebu tlačilo nahor.zdôraznil Semrič.Podobné odporúčania sa podľa Semriča týkajú aj firemných odberateľov.dodal Semrič.