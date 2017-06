Magyar Nemzet: Britskými voľbami sa prerušil rok revolty

Premiérka Tereza Mayová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Všetko o predčasných voľbách v Británii: Pozrite si výsledky, reakcie, analýzy

Budapešť 9. júna (TASR) - Po populistickej vlne aj predčasné parlamentné voľby v Británii naznačili, že sa prerušil, povedal dnes pre denník Magyar Nemzet maďarský ekonóm žijúci v Oxforde Péter Róna.analyzoval Róna.Podľa jeho slov mladí Briti nechcú ani počuť o tom, že by im - napríklad pri cestovaní do Ríma či štúdiu na univerzite v belgickom Leuvene - stáli v ceste akékoľvek prekážky.podotkol ekonóm.Britská premiérka Theresa Mayová podľa jeho slov nebude v nadchádzajúcich rokovaniach o odchode z EÚ, ktoré sa začnú 19. júna, presadzovať tvrdý, ale skôr mierny alebo mäkký brexit. Únia by preto - ako uviedol - mala s Britmi rokovať opatrne a upozorňovať ich na to, čo všetko môžu stratiť v dôsledku brexitu.Mayovej vláda bude podľa jeho vyjadrenia pri moci iba krátko - šesť až deväť mesiacov. Dovtedy sa môžu objaviť dôsledky brexitu, pre ktoré bude aj britská spoločnosť naklonená skôr zotrvaniu v EÚ. Ďalšia vláda, ktorá bude pravdepodobne labouristická, môže potom prípadne rozhodnúť možno aj o pozastavení brexitu, domnieva sa Róna.