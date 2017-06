Magyar Nemzet: Prezident Putin opäť pricestuje do Budapešti

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. júna (TASR) - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin v auguste opäť pricestuje do Budapešti, kde absolvuje aj schôdzku s premiérom Viktorom Orbánom. Uviedol to dnes denník Magyar Nemzet, podľa ktorého ruský prezident prijal pozvanie maďarského zväzu džudistov na otvárací ceremoniál majstrovstiev sveta, ktorý sa bude konať 18. augusta.Správu denníku potvrdil tajomník predsedu zväzu džudistov. Putinova návšteva bude podľa Magyar Nemzetu iba krátka. Do maďarskej metropoly priletí popoludní a stretne sa aj s Orbánom.Ruský prezident navštívil Maďarsko naposledy 1. februára, keď s predsedom maďarskej vlády rokoval o vzájomných hospodárskych vzťahoch a v rámci nich aj o pripravovanom projekte rozšírenia atómovej elektrárne v Paksi.