Mahrez chce odísť z Leicesteru: Je čas nasledovať nové výzvy

Na archívnej snímke Riyad Mahrez. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leicester 30. mája (TASR) - Alžírsky futbalista Riyad Mahrez v lete pravdepodobne odíde z Leicesteru City, ktorému v sezóne 2015/16 výrazným spôsobom pomohol k zisku anglického titulu. Dvadsaťšesťročný krídelník to uviedol v rozhovore pre svoju zastupiteľskú spoločnosť.vyhlásil Mahrez, ktorý v predminulej majstrovskej sezóne nastrieľal v drese "líšok" sedemnásť ligových gólov a stal sa najlepším hráčom Premier League. V nedávno skončenom ročníku však jeho výkony kolísali a aj to bol jeden z dôvodov, prečo Leicester príliš skoro odpadol z boja o obhajobu titulu. Napokon obsadil v tabuľke až 12. priečku.V každom prípade Leicester na jeho prestupe kráľovsky zarobí. Britské médiá predpokladajú, že záujemca o Mahrezove služby bude musieť anglickému klubu zaplatiť odstupné na úrovni 30 miliónov libier. Mahrez prišiel do Leicesteru v roku 2014 z francúzskeho Le Havre za 400.000 libier.