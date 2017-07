Mainz získal obrancu Dialla z AS Monaco

Ilustračná fotografia Foto: TASR Foto: TASR

Mainz 14. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub FSV Mainz 05 získal do svojich služieb obrancu Abdou Dialla z AS Monaco.Dvadsaťjedenročný stopér podpísal s novým zamestnávateľom päťročný kontrakt. Kapitán francúzskej reprezentácie do 21 rokov odohral v uplynulej sezóne za AS dokopy jedenásť zápasov.povedal člen výkonného výboru klubu Rouven Schröder. Informovala agentúra dpa.