Majdan sa vracia do Tipsport ligy, dohodol sa s HK Poprad

Poprad 10. októbra (TASR) – Slovenský hokejový útočník Juraj Majdan bude v kariére pokračovať v klube HK Poprad. Produktívny útočník mal po minulej sezóne namierené do zahraničia, no po nevydarenom angažmáne v Novokuznecku sa napokon vrátil do Tipsport ligy. Klub o novej posile informoval na oficiálnej stránke.Majdan strávil sezónu 2016/2017 v HKM Zvolen a po nej zamieril do zahraničia. V klube Metallurg Novokuzneck však odohral iba prípravné zápasy a napokon sa z Ruska vrátil. "Nový agent mi hľadal angažmán, ale štyri týždne som len sedel doma a čakal. Stále sa nenašlo nič konkrétne zo zahraničia. Z našej najvyššej súťaže bolo viacero ponúk a dohodol som sa s HK Poprad. Mal som aj ponuku z Česka, no už som to nechcel všetko meniť," uviedol pre stránku popradského klubu.Majdan by pod Tatrami rád nadviazal na produktívne sezóny, ktoré strávil vo Zvolene a Banskej Bystrici. V ročníku 2015/2016 získal ako hráč65 kanadských bodov (25+40) v 71 zápasoch, za Zvolen odohral 48 zápasov s bilanciou 14 gólov a 25 asistencií.